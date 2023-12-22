Глава государства отметил, что речь не идет ни о какой деприватизации или огосударствлении экономики.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о процедуре возврата предприятий в госсобственность. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства отметил, что речь не идет ни о какой деприватизации или огосударствлении экономики. По его словам, такая работа оправдана в случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона.

При этом подчеркну, что в каждом таком случае нужно действовать строго по закону в рамках четких правовых процедур. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поручил взять ситуацию в миграционной сфере под контроль.

Видео: kremlin.ru