Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке

По его словам, результаты этой работы уже есть, но ее необходимо продолжать.

Россия продолжает помогать заложникам на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой, которая прошла в Кремле.

Во время встречи стороны обсуждали содействие Москвы восстановлению мира в регионе. По словам Путина, Москва обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран, прежде всего прошедших холокост. Глава государства отметил, что результаты этой работы уже есть, но указал на то, что ее необходимо продолжать.

Ранее Песков сообщил, что Кремль получает много заявок на интервью с Путиным.

Видео: kremlin.ru