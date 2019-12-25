Глава РФ рассказал журналистам об энергетических планах к 2035 году.

Российский президент Владимир Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ (сжиженного природного газа). Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании в рамках "Российской недели энергетики". По информации от спикера, показатель возрастет до 140 млн тонн ежегодно уже к 2025 году. При этом РФ займет 20% от мирового рынка. Политик заметил, что роль природного газа вырастет как более экологически чистого. Он станет переходным видом топлива.

На горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, рост поставок будет обеспечен за счет низкой себестоимости добычи ресурсов и конкурентной логистики. Также примерно к 2035 году Россия надеется нарастить собственную долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии. Показатель может вырасти с 1% до 7%.

Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность.

Фото и видео: РЭН 2021