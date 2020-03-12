Он отметил, что РФ занимает в рейтинге мирового банка Doing Вusiness уже 28-е место.

Владимир Путин рассказал о переменах в российском бизнесе. Президент сделал это в интервью ТАСС.

Я могу сейчас обрушиться на бизнес, сказать, что они безответственно себя ведут. Это не так, - сказал Путин.

Глава государства считает, что бизнес значительно изменился за последние 10 лет. Он отметил, что РФ занимает в рейтинге мирового банка Doing Вusiness уже 28-е место.

Президент рассказал, что сейчас в Россию инвестируют более 540 миллиардов долларов. Хотя в начале 2000-х они составляли всего около миллиарда.

Ранее Путин рассказал, как его обсчитывали и обманывали.