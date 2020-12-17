Путин рассказал, кто поддерживает белорусскую оппозицию

По его мнению, необходимо дать возможность белорусам спокойно решить внутриполитические вопросы.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с акциями протестов в Белоруссии, которые продолжаются с 9 августа после президентских выборов. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства заявил, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы. По мнению Путина, из этого никогда ничего хорошего не получается. Также он отметил, что надо дать возможность белорусам спокойно решить внутриполитические вопросы без вмешательства извне.

Ранее Путин рассказал о противоположных взглядах с Эрдоганом.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина