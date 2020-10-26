По словам российского лидера, стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей.

Президент России Владимир Путин рассказал, какой должна быть стратегия развития металлургии. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

По словам российского лидера, стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей. Он отметил, что необходимо поддерживать российских металлургов и их трудовые коллективы.

В то же время нужно задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий. Владимир Путин, президент России

Также Путин напомнил, что в апреле по итогам совещания было поручено утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток.

Видео: kremlin.ru