Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток

Глава государства отметил, что Россия остается надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции.

Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

По словам главы государства, Россия остается надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции. Он отметил, что на это не повлияют какие-либо политические передряги. Также Путин заявил, что для тех, кто настроен на взаимовыгодное деловое сотрудничество, Москва останется надежным партнером.

Мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Запад выбросил принципы ВТО на помойку.

Видео: kremlin.ru