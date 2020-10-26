Путин заявил, что Запад выбросил принципы ВТО на помойку

По словам президента, западных политиков не интересует снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад выбросил принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку. Об этом он рассказал на совещании по развитию металлургического комплекса.

Глава государства отметил, что западных политиков не интересует снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан. Он также напомнил о санкциях, которые ввели западные партнеры против отечественных металлургических предприятий. По словам Путина, эти решения повлекли за собой рост стоимости материалов на глобальном рынке и подстегивание темпов роста мировой инфляции

Ранее Путин пообещал большие позитивные перемены во флоте в приморских регионах.

Видео: kremlin.ru