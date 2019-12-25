Глава РФ перечислил меры поддержки государством населения.

Российский президент Владимир Путин рассказал, какие меры важны для повышения доходов граждан. Информацией с коллегами глава государства поделился в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. Важнейшим приоритетом кабмина по-прежнему остается борьба с бедностью населения.

Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов. Владимир Путин, президент РФ

Решать данный вопрос правительство рассчитывает за счет реализации адресной социальной поддержки россиян, помощи семьям с несовершеннолетними, за счет создания новых рабочих мест и сбалансированного регионального развития, повышения доступности и качества образования по всем уровням.

Путин рассчитывает, что сможет встретиться с Си Цзиньпином лично в феврале в Пекине.

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