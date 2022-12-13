Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет

Глава РФ оценил ожидания жителей новых регионов страны.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что на протяжении восьми лет у жителей Донбасса была одна задача - выживать. Соответствующее заявление в ходе выступления на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов в стране. Политик отметил, что все эти граждане сейчас надеются на то, что теперь все будет приведено в нормальное состояние и спокойный режим. Лидер РФ призвал коллег из МВД наложить эффективную, полноценную и высокопрофессиональную работу по защите прав, интересов и свобод россиян.

Восемь лет люди жили в чрезвычайно сложных условиях, под обстрелами. Поэтому в этих условиях сформировать полноценное органы власти, полноценные органы правопорядка было очень сложно, а по некоторым направлениям практически невозможно. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью.

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