Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью

Глава РФ оценил работу полиции в выявлении преступных схем по запрещенным веществам.

Российский президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы страны работать системно при борьбе с наркотическими картелями. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ. По словам политика, важно ликвидировать не только самую верхушку проблемы, но также и устранить крупных организаторов торговли запрещенными веществами, их финансовую и прочую инфраструктуру.

На долю полиции приходится наибольшая часть выявленных наркопреступлений. Важно и дальше действовать здесь системно и наступательно, не только бороться с наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил о том, что нужно искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой в стране, расширять взаимодействиес профильными структурами, заинтересованными государственными органами из ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторингом, международными институтами.

Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

