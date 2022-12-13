  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:50
84
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью

0 0

Глава РФ оценил работу полиции в выявлении преступных схем по запрещенным веществам.

Российский президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы страны работать системно при борьбе с наркотическими картелями. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ. По словам политика, важно ликвидировать не только самую верхушку проблемы, но также и устранить крупных организаторов торговли запрещенными веществами, их финансовую и прочую инфраструктуру.

На долю полиции приходится наибольшая часть выявленных наркопреступлений. Важно и дальше действовать здесь системно и наступательно, не только бороться с наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил о том, что нужно искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой в стране, расширять взаимодействиес профильными структурами, заинтересованными государственными органами из ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторингом, международными институтами.

Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
 

Теги: владимир путин, мвд, наркотики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
lakelv morlusius
Сегодня 15:20

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии