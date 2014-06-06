Путин рассказал, что сам водил Aurus

Президент РФ выступил с речью на церемонии запуска производства автомобилей в Татарстане.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что сам водил отечественный автомобиль марки Aurus. Об этом политик заявил в видеообращении к разработчикам транспортных средств во время торжественной церемонии открытия новой производственной площадки в Татарстане. По словам главы государства, в подобных машинах он является не только пассажиром, но также сидит за рулем.

Уверен, что автомобили, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом. Я езжу на таких машинах, и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам. Владимир Путин, президент РФ

Также российский лидер поблагодарил всех разработчиков автомобилей Aurus.

Путин: серийный выпуск Aurus усилит присутствие автомобилей из России на мировом рынке.

Видео: YouTube / Россия 24