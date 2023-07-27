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Путин рассчитывает, что Африканский союз в сентябре станет полноправным членом G20

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Глава России выступил перед делегатами из африканских стран в Петербурге.

Москва поддерживает включение Африканского союза в работу международных организаций и рассчитывает на то, что союз уже в сентябре 2023 года станет полноправным членом саммита G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом сделал глава России Владимир путин.

Мы поддерживаем подключение к работе ведущих международных объединенийю Россия одной из первых положительно откликнулась на <...> инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в Группе двадцати.

Владимир Путин, российский лидер

Политик добавил, что Россия рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию, которая занимается формирование современной структурой глобальной безопасности на континенте, а также создает необходимые условия для обеспечения достойного места африканского региона в системе мировых экономических контактов.

Путин и премьер-министр Эфиопии встретились в Стрельне перед саммитом "Россия – Африка".

Фото и видео:форум "Россия-Африка"

Теги: афиканский союз, африка, владимир путин, саммит g20
Категории: Тема дня,

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