Президент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен на него. Об этом он заявил на встрече с руководителями российских СМИ.
Глава государства задался вопросом, связанным с увеличением экспорта. По его мнению, Россия занимает определенную нишу на мировом рынке, но продолжает субсидировать экспорт. Такая же ситуация складывается с субсидированием экспорта нефти. По мнению представителей отрасли, они должны продавать нефть по новым ценам внутри страны. Это позволит избежать убытков.
Какие убытки? Недополученная сверхприбыль – да, но убытки то здесь причем? То же самое и по зерну.
Владимир Путин, президент РФ
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Видео: Youtube/Россия 24
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