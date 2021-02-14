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Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

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То же самое происходит с нефтью.

Президент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен на него. Об этом он заявил на встрече с руководителями российских СМИ.

Глава государства задался вопросом, связанным с увеличением экспорта. По его мнению, Россия занимает определенную нишу на мировом рынке, но продолжает субсидировать экспорт. Такая же ситуация складывается с субсидированием экспорта нефти. По мнению представителей отрасли, они должны продавать нефть по новым ценам внутри страны. Это позволит избежать убытков.

Какие убытки? Недополученная сверхприбыль – да, но убытки то здесь причем? То же самое и по зерну.

Владимир Путин, президент РФ

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Видео: Youtube/Россия 24

Теги: зерно, путин, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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