Глава РФ рассказал о планах по зеленым инициативам в экономике.

Российский президент Владимир Путин раскрыл планы по сдерживанию климатической катастрофы. Об этом глава государства сообщил на правительственном заседании. Политик напомнил о планах по увеличению темпов роста экономики страны за счет проведения экологичных мероприятий. По мнению спикера, уже сейчас Москва является лидером по уровню ликвидации попутного газа в нефтяной промышленности. Также кабмин переводит электричество в сфере общественного транспорта. Еще одной немаловажной задачей Путин назвал инвестиции в обновление отрасли теплоэнергетики.

Мы должны снижать углеродоемкость промышленности, транспорта. Не нужно действовать слепо, следует выбирать те направления, меры по снижению выбросов в которых дадут совокупно больший экономический эффект. Владимир Путин, президент РФ

В России считают, что внедрение зеленых инициатив станет базой для социально-экономической стратегии России до 2050 года в рамках внутренней политики, а также в рамках выполнения государственных обязательств по Парижскому климатическому соглашению.

Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов.

Фото и видео: kremlin.ru