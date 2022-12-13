Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей

Глава РФ выступил в "Лужниках".

Российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на московском спортивном стадионе в Лужниках рассказал о том, что прямо сейчас идет бой на исторических рубежах страны "за наших людей". Глава государства пояснил, что об этом ему рассказали руководители военных ведомств. Политик добавил, что стране нет равных в мире, так ка ее народ един и выступает одним фронтом. Он провозгласил лозунг за единство российского народа.

Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал отношения в мире сложными.

Фото и видео: Kremlin.ru