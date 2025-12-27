Глава государства отметил хорошие перспективы сотрудничества двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом ЦАР Арканжем Туадерой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава Центральноафриканской республики прибыл в Москву с официальным визитом. На встрече Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и ЦАР в энергетике и сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что у стран намечается своевременное решение. Он утонил, что речь идет о создании комиссии по торгово-экономическим связям

У нас, что касается экономики, намечается очень, на мой взгляд, своевременное решение, а именно создание межправкомиссии, которая займётся торгово-экономическими связями. Здесь у нас хорошие перспективы в энергетике, и в сельском хозяйстве, и в инфраструктуре. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России