Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На встрече с главой государства Слюсарь рассказал о социально-экономической ситуации в регионе с акцентом на состояние дел в промышленности и сельском хозяйстве. По его словам, в Ростовской области строятся три завода по производству аминокислот, ферментов и добавок. Кроме того, в этом году откроется крупнейший в мире завод по производству льняного масла.
Ранее эксперты прокомментировали визит Путина на Чукотку.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все