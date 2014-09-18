Главе государства сообщили, что в регионе строятся три завода по производству аминокислот, ферментов и добавок.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Слюсарь рассказал о социально-экономической ситуации в регионе с акцентом на состояние дел в промышленности и сельском хозяйстве. По его словам, в Ростовской области строятся три завода по производству аминокислот, ферментов и добавок. Кроме того, в этом году откроется крупнейший в мире завод по производству льняного масла.

Видео: kremlin.ru