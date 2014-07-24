Путин провел встречу с губернатором Тульской области

Глава государства посоветовал уделять больше внимания вопросам экологии и сохранения окружающей среды в регионе.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что региону стоит уделять больше внимания вопросам экологии и сохранения окружающей среды. Он также напомнил Дюмину, что на прошлой встрече обсуждались проблемы здравоохранения и аварийного жилья.

Губернатор Тульской области отметил, что к 2023 году планируется завершение программы по переселению из аварийных домой. По его словам, программа идет с опережением графика на один год.

Ранее Вучич заявил, что всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина.

Фото: kremlin.ru

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