Путин провел встречу с губернатором Тульской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что региону стоит уделять больше внимания вопросам экологии и сохранения окружающей среды. Он также напомнил Дюмину, что на прошлой встрече обсуждались проблемы здравоохранения и аварийного жилья.
Губернатор Тульской области отметил, что к 2023 году планируется завершение программы по переселению из аварийных домой. По его словам, программа идет с опережением графика на один год.
Ранее Вучич заявил, что всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина.
Фото: kremlin.ru
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