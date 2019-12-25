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Вучич: Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина
Сегодня, 14:37
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Вучич: Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина

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Президент Сербии считает, что глава РФ внесет инициативу для коллективного Запада и Украины.

Всех ждет ад, если Запад не примет условий российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал сербский лидер Александр Вучич. Глава государства призвал международных коллег прислушаться к тем предложениям, которые высказывает Кремль. Какие конкретно инициативы выдвигались в Москве, спикер не стал уточнять.

Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение.

Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: Сербия продолжит беречь отношения с Россией и Китаем.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, запад, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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