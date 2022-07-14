Вучич: Сербия продолжит беречь отношения с Россией и Китаем

Глава Сербии рассказал о стремлении попасть в ЕС, но не за счет отказа от сотрудничества с другими странами.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия продолжит беречь отношения с Россией и Китаем. Политик полагает, что Белграду следует продолжать развивать европейский путь, но сохранить при этом дружеские связи с Москвой и Пекином, а также со всеми остальными. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TV Pink.

Мы должны быть едины, продолжать свой европейский путь, беречь наши отношения. Как вы видите, эта политика выдержала самое тяжелое время. Сколько сможет - увидим, это вопрос интереса нашего государства. Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил о том, что внешнеполитический курс страны предусматривает вступление в Евросоюз. Страна готова сотрудничать с Вашингтоном, но не откажется из-за этого от контактов с Россией и Китаем. Власти будут сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и альтернативные блоки.

Вучич опасается большего конфликта после "почти мирового" на Украине.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић