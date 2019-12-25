Вучич опасается большего конфликта после "почти мирового" на Украине

Президент Сербии рассказал о том, что Запад воюет с РФ посредством украинцев.

Президент Сербии Александр Вучич опасается более масштабного конфликта после "почти мирового", который сейчас фиксируется на Украине. Соответствующей информацией глава государства поделился с местными журналистами в эфире телеканала TV Pink. Политик оценил противостояние коллективного Запада с Россией. По мнению лидера страны, существуют риски возникновения глобальной войны, так как сейчас западный мир "воюет посредством украинцев" с Москвой.

Больше всего меня пугает война в мире. Надеюсь, конфликта не будет на Балканах. Сделаем все, чтобы сохранить сербский народ в Сербии и все другие народы, чтобы в мире строить будущее. Александр Вучич, президент Сербии

Он напомнил, что на своем пути к ЕС Белград сохраняет хорошие отношения с Россией и Китаем, и что такая политика сейчас переживает тяжелый период. Вучич также подчеркнул, что он президент Сербии, а не "российский" или "американский" человек.

Вучич призвал беречь кириллическое письмо, как это делает Россия.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић