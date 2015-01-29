Путин провел встречу с губернатором Приморского края

Глава РФ встретился во Владивостоке с Олегом Кожемяко.

Российский президент Владимир Путин в среду провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко. Глава страны находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. Он попросил чиновника доложил о социально-экономической обстановке по региону.

Олег Кожемяко передал политику благодарности от местных семей, который получили новые квартиры в крае. Он также напомнил о строительстве в регионе школы-интерната, а также хореографического и музыкального училища. Глава Приморья напомнил гостю, что регион постепенно преодолевает кризис, вызванный пандемией. Улучшается ситуация в области химической промышленности, транспорта, сельского хозяйства.

Глава Приморья Кожемяко стал вторым губернатором в России с TikTok.

Фото: Kremlin.ru