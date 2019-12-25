Глава Приморья Кожемяко стал вторым губернатором в России с TikTok

Чиновник набрал 297 подписчиков.

Глава Приморья Олег Кожемяко стал вторым губернатором в России, который завел собственный аккаунт в социальной сети TikTok. В настоящее время на странице чиновника размещено 13 роликов. Его подписчиками стали 297 человек, а количество лайков под видео достигает отметки в 1,1 тысячи. В последнем посте глава региона подтягивается по очереди с популярным в TikTok-блогером Анатолием Долецким. У последнего спортсмена насчитывается порядка 140 тысяч подписчиков. Известно, что кадры сделаны в Находке.

Хорошо размялись. Олег Кожемяко, губернатор Приморского края

Также на своей странице чиновник дал советы по изготовлению блинов. Он поделился собственным рецептом, который получил от матери. Также в аккаунте показана уборка главы региона во время субботника, участие в спортивных забегах и вакцинирование от ковида.

Напомним, что первым TikTok завел глава Забайкалья Александр Осипов. Это произошло в апреле 2021 года. Сейчас у него более 21 тысячи подписчиков и 49,4 тысячи лайков.

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