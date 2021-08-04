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Губернатор Приморья показал на турнике "все, что осталось с армии"

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Глава региона продемонстрировал на перекладине несколько элементов.

Глава Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в город Находка встретился с мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу Анатолием Долецким, и они вместе занялись воркаутом на турниках спортивной площадки. Видео с тренировкой опубликовано в официальном Instagram-аккаунте губернатора.

В ролике Кожемяко разделся по пояс, запрыгнул на перекладину и продемонстрировал некоторые элементы. По завершении этого он сказал, что это "все, что осталось с армии".

Глава региона отметил, что пример Долецкого способен мотивировать людей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В комментариях к публикации подписчики Кожемяко отметили хорошую физическую форму губернатора для его 59-летнего возраста.

Ранее мы сообщали, что Юрий Семин сменил Валерия Карпина на посту главного тренера "Ростова".

Видео: Instagram / kozhemiako.oleg
 

Теги: анатолий долецкий, воркаут, находка, олег кожемяко, приморье, турник
Категории: Новости России, Лента новостей,

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