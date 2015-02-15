Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Солодов доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. По его словам, валовый региональный продукт за пять лет вырос в пять раза, а вместе с ним увеличилась средняя продолжительность жизни до 71,5 года.
Также глава Камчатского края заявил о завершении строительства нового терминала аэропорта "Елизово". Он подчеркнул, что терминал сможет принимать 1,5 млн пассажиров в год.
Ранее мы сообщали, что Путин поручил назначить пособие по уходу за ребенком при превышении дохода прожиточного минимума.
Видео: kremlin.ru
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