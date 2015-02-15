Солодов доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Солодов доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. По его словам, валовый региональный продукт за пять лет вырос в пять раза, а вместе с ним увеличилась средняя продолжительность жизни до 71,5 года.

Также глава Камчатского края заявил о завершении строительства нового терминала аэропорта "Елизово". Он подчеркнул, что терминал сможет принимать 1,5 млн пассажиров в год.

Ранее мы сообщали, что Путин поручил назначить пособие по уходу за ребенком при превышении дохода прожиточного минимума.

Видео: kremlin.ru