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Путин поручил назначить пособие по уходу за ребенком при превышении дохода прожиточного минимума
Сегодня, 10:43
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Путин поручил назначить пособие по уходу за ребенком при превышении дохода прожиточного минимума

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Сумму дохода членов семьи предлагается определять без учета НДФЛ.

Президент РФ Владимир Путин поручил назначить пособие по уходу за ребенком при превышении дохода прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В перечне поручений по итогам большой пресс-конференции главы государства, прошедшей в декабре 2024 года, отмечается, что властям необходимо  представить предложения по совершенствованию назначения единого пособия на детей и беременных. Особое внимание уделено рассмотрению возможности его назначения при незначительном превышении дохода семьи над прожиточным минимумом. Также предлагается определять сумму дохода членов семьи без учета НДФЛ.

Ранее Путин поручил усилить борьбу с телефонными мошенниками с Украины.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, пособие, президент россии, уход за ребенком
Категории: Лента новостей, Новости России,

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