Сумму дохода членов семьи предлагается определять без учета НДФЛ.

Президент РФ Владимир Путин поручил назначить пособие по уходу за ребенком при превышении дохода прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В перечне поручений по итогам большой пресс-конференции главы государства, прошедшей в декабре 2024 года, отмечается, что властям необходимо представить предложения по совершенствованию назначения единого пособия на детей и беременных. Особое внимание уделено рассмотрению возможности его назначения при незначительном превышении дохода семьи над прожиточным минимумом. Также предлагается определять сумму дохода членов семьи без учета НДФЛ.

Ранее Путин поручил усилить борьбу с телефонными мошенниками с Украины.

Фото: kremlin.ru