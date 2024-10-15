Главе государства представили доклад о работе комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства представили доклад о работе комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников спецоперации. По словам Бабушкина, он много общается со своими коллегами-губернаторами по этой работе. Он подчеркнул, что каждого губернатора это приоритетное направление.

Глава Астраханской области добавил, что 19 мер социальной поддержки затрагивают образование, социальную защиту, трудовую занятость, здравоохранение, культуру, отношения в сфере налогового законодательства и оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи. Кроме того, особое внимание предлагается уделить родным и близким погибших военнослужащих.

Видео: официальный сайт президента России