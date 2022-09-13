Президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Чемезов доложил главе государства о результатах работы корпорации за 2023 год и обозначил основные направления текущей деятельности. По его словам, планомерно повышается уровень технологического суверенитета и импортозамещения. Гендиректор "Ростеха" обратил внимание на план реализации замены зарубежных комплектующих на отечественные.
Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все