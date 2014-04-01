  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:44
130
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин провел встречу с гендиректором "Роскосмоса"

0 0

Глава ведомства назвал первоочередной задачей донастройку национального проекта РФ по космосу.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Баканов назвал первоочередной задачей донастройку национального проекта РФ по космосу. Также глава "Роскосмоса" отметил, что будет решать задачу о коммерциализации космоса и привлечению в него частных инвесторов. Он уточнил, что в нацпроект войдут орбитальная группировка для оказания основных услуг связи.

Ранее Песков заявил, что у Путина нет в графике телефонного разговора с Трампом.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, встреча, дмитрий баканов, президент россии, роскосмос
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии