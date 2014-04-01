  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:29
84
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: у Путина нет в графике телефонного разговора с Трампом

0 0

По его словам, президент РФ останется открытым для такого общения.

У президента РФ Владимира Путина нет в графике телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что у главы государства нет в планах проводить новый диалог с Трампом. При этом, по словам Пескова, Путин останется открытым для такого общения. Он также подчеркнул, что "при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован".

Ранее Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, президент россии, президент сша, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии