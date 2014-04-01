Песков: у Путина нет в графике телефонного разговора с Трампом

По его словам, президент РФ останется открытым для такого общения.

У президента РФ Владимира Путина нет в графике телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что у главы государства нет в планах проводить новый диалог с Трампом. При этом, по словам Пескова, Путин останется открытым для такого общения. Он также подчеркнул, что "при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован".

Ранее Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа.

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