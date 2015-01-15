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Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа

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Дмитрий Песков указал на готовность властей оперативно реагировать в случае необходимости контактов между президентами РФ и США.

Москва и Вашингтон пока что не планируют проводить разговор на высшем уровне между главами государств, однако такие планы можно быстро изменить при необходимости. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля 

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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