Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа

Дмитрий Песков указал на готовность властей оперативно реагировать в случае необходимости контактов между президентами РФ и США.

Москва и Вашингтон пока что не планируют проводить разговор на высшем уровне между главами государств, однако такие планы можно быстро изменить при необходимости. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: картина с горящим Кремлем показывает духовное развитие Зеленского.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ