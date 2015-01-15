Песков: картина с горящим Кремлем показывает духовное развитие Зеленского

В Кремле прокомментировали снимок, опубликованный британцами в издании The Time.

Фотография лидера киевского режима Владимира Зеленского на фоне художественных картин с горящим Кремлем и мавзолеем наилучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития украинского политика. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал снимок, появившийся в западных СМИ с Зеленским, позирующим на фоне этих картин. Ранее кадр в собственном материале разместил в открытом доступе корреспонденты из британского издания The Time.

Я бы это никак не комментировал. Ну, наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае это не красит тех, кто снимает, кто это публикует, и кто позирует на таких фотографиях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости