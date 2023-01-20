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Песков: итоги консультаций в Эр-Рияде доложены в Москву и Вашингтон

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В Кремле рассказали, что контакты на экспертном уровне между Россией и США продолжатся.

Москва и Вашингтон получили информацию о результатах двусторонних российско-американских переговоров в Эр-Рияде. В настоящее время руководство их сейчас анализирует.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник указал, что речь шла о техническом обсуждении вопросов, поэтому содержание не будет публиковаться. Дополнительно спикер из Кремля не стал уточнять, какие страны могут быть привлечены к переговорам в будущем.

Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам. Они сейчас анализируются. Технические - это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля 

В Кремле подтвердили, что Путин подарил Трампу портрет.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, кремль, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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