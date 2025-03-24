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В Кремле подтвердили, что Путин подарил Трампу портрет

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Дмитрий Песков сообщил, что не может раскрыть подробности, так как речь идет о личном деле.

Портрет американского лидера-республиканца Дональда Трампа был личным подарком для него от российского коллеги Владимира Путина.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля оценил слова специального посланника Вашингтона Стивен Уиткофф, который ранее раскрыл С МИ данные о том, что Москва передала Дональду Трампу "прекрасный портрет"  от одного из местных художников. В настоящее время адресат уже получил картину. Журналисты захотели узнать, какой смысл российское руководство заложило в подарок главе Белого дома.

Единственное, что я вам могу сказать, что это действительно, это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля 

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в связи с тем, что подарок личный, в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию по теме. Однако если Владимир путин захочет и посчитает это целесообразным, то сам расскажет об этом.

Песков: общее понимание будущей сделки по Украине уже есть.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дмитрий песков, кремль, подарок
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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