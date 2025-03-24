Песков: общее понимание будущей сделки по Украине уже есть

В Кремле оценили оптимистическую позицию Дональда Трампа относительно мирного урегулирования украинского конфликта.

Москве и Вашингтону еще предстоит проработать много аспектов, связанных с мирным урегулированием украинского кризиса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, действительно ли российское и американское руководство договорились относительно общих параметров сделки, или же пока что оценки лидера Белого дома Дональда Трампа излишне оптимистичны. Песков полагает, что речь ведется о желании и готовности сторон двигаться по пути мирного разрешения конфликта.

Что касается технических вопросов, то вы знаете, что по определенной части технических вопросов, по одному из сюжетов, сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегациями. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков заметил, что предстоит еще проработать очень-очень много различных аспектов.

Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы.

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