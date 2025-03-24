Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде Черноморской инициативы

В Кремле указали, что инициатором разговора стал лидер Белого дома.

Безопасность судоходства в акватории Черного моря будет обсуждаться сегодня на двусторонних переговорах в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Предложение об обсуждении такой инициативы поступило от американского лидера-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отметил, что наш президент дал на это согласие.

Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех связанных тем с возобновлением этой инициативы. Президент Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: РФ нацелена и дальше развивать отношения с Арменией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости