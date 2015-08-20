Песков: РФ нацелена и дальше развивать отношения с Арменией

Москва нацелена и дальше развивать отношения с Арменией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что власти считают постсоветскую республику дружественной, поэтому намерены и дальше развивать двусторонние отношения. Таким образом чиновник прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил всем профильным ведомствам "восстанавливать связи" с российскими коллегами.

На самом деле, отношения между Россией и Арменией не прерывались. Они не могут прерваться. Армения - это дружественная для нас страна. Это суверенное государство, но нас очень многое объединяет - и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном. И в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕАЭС. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ