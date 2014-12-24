В Кремле рассказали о кандидатурах делегатов от России на переговорах в Саудовской Аравии.

Участники запланированных на понедельник, 25 марта двусторонних консультаций РФ и США - Григорий Карасин и Сергей Беседа - опытнейшие переговорщики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире путине Дмитрий Песков. В Москве уточнили, что президент лично подобрал кандидатуры делегатов.

Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Также в Кремле уточнили, что нарушение киевским режимом условий 30-дневной остановки огня по энергетическим объектам показывает, что украинским политическим лидерам нельзя доверять, о чем Москва предупреждала международное сообщество ранее. Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ кадров о действиях ВСУ.

Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что приказ Путина об отмене ударов по энергообъектам в силе.

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