В Кремле рассказали о том, что заключенные договоренности между США и РФ все еще в силе.

Приказ российского президента Владимира Путина об отмене ударов военнослужащих по энергетическим объектам на украинской территории остается силе, несмотря на провокации со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются.... в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости