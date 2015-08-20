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Песков заявил, что приказ Путина об отмене ударов по энергообъектам в силе

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В Кремле рассказали о том, что заключенные договоренности между США и РФ все еще в силе.

Приказ российского президента Владимира Путина об отмене ударов военнослужащих по энергетическим объектам на украинской территории остается силе, несмотря на провокации со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются.... в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, кремль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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