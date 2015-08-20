Песков заявил, что приказ Путина об отмене ударов по энергообъектам в силе

Приказ российского президента Владимира Путина об отмене ударов военнослужащих по энергетическим объектам на украинской территории остается силе, несмотря на провокации со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.
Приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются.... в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все