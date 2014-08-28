У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом

Дмитрий Песков оценил протесты в Турции.

Российский президент Владимир Путин с признательностью к Анкаре принял официальное приглашение в Турцию, однако пока что сроки такого визита не согласованы по дипломатическим каналам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Также у главы государства на текущей неделе не запланированы какие-либо телефонные или иные контакты с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет. Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле напомнили, что власти нашей страны никогда не вмешиваются во внутренние дела других государств. Таким образом Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о массовых протестах в Турции в связм с задержанием мэра Стамбула.

В Кремле указали, что Европа стала "партией войны".

Фото и видео: Telegram / ТАСС