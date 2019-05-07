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В Кремле указали, что Европа стала "партией войны"

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Дмитрий Песков указал на стремление европейских политиков милитаризировать регион.

Европейские политики ударились в милитаризацию региона и превратили свое сообщество в "партию войны". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.  Чиновник из Кремля уточнил, что такая позиция резко контрастирует с настроем Москвы и Вашингтона на мирное урегулирование украинского кризиса. Он пояснил, что от представителей коллективного Брюсселя поступает много негативных сигналов.

Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: переговоры в Саудовской Аравии могут пройти в начале следующей недели.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дмитрий песков, европа, евросоюз, кремль, милитаризация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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