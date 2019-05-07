Песков: переговоры в Саудовской Аравии могут пройти в начале следующей недели

В Кремле сообщили, что встреча пройдет в ближайшие дни.

Американо-российские переговоры в Саудовской Аравии могут пройти в начале следующей недели. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что речь ранее шла о воскресенье, по словам американского спецпосланника, но делегаты не ориентируются на конкретную дату 23 марта, хотя мероприятие и должно состояться в самое ближайшее время.

Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели, самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о самых ближайших днях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Атаки ВСУ на энергообъекты рассматривается как саботаж договоренностей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости