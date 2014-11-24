В Кремле указали, что не меняли свою позицию по 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетики Украины.

Россия рассматривает атаку Вооруженных сил Украины на нефтебазу в Краснодарском крае как саботаж договоренностей с американской стороной о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 19 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы ответил на вопрос СМИ о том, сохранят ли власти страны паузу в ударах после атаки БПЛА армии противника.

Иных команд президента не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что вчера российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По итогам мероприятия Кремль сообщил о своем согласии на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. По словам главы нашего государства, "соответствующая команда" сразу была отдана российским военнослужащим. Лидер киевского режим а Владимир Зеленский заявил, что страна даст свой ответ на эту идею после получения от Белого дома деталей соглашения. Однако в ночь на 19 марта была зафиксирована атака трех беспилотников дронов на нефтяную базу, расположенную в станице Кавказская. Падение дронов привело к разгерметезации одного из резервуаров с топливом и возгоранию на площади в 1,7 тысяч квадратных километров.

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