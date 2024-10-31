Путин провел встречу с Хуснуллиным

Вице-премьер доложил главе государства о ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вице-премьер доложил главе государства о ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья. Он также сообщил о развитии дорожной и городской инфраструктуры. По словам Хуснуллина, к 2030 году каждый пятый метр в стране будет новым, а обеспеченность жильем будет 33 метра на человека.

Ранее Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики.

Видео: kremlin.ru