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Путин провел встречу с Хуснуллиным

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Вице-премьер доложил главе государства о ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вице-премьер доложил главе государства о ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья. Он также сообщил о развитии дорожной и городской инфраструктуры. По словам Хуснуллина, к 2030 году каждый пятый метр в стране будет новым, а обеспеченность жильем будет 33 метра на человека.

Ранее Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики.

Видео: kremlin.ru

Теги: вице-премьер-россии, владимир путин, встреча, марат хуснуллин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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