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Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики

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Глава государства подчеркнул необходимость закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции.

Президент РФ Владимир Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, необходимо закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции. Глава государства подчеркнул, что задачей властей является развитие экономики предложения, а также увеличение объема выпуска товаров и услуг. Он также отметил необходимость запускать новые инвестиционные проекты и создавать рабочие места во всех отраслях и секторах экономики.

Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что безработица в России третий месяц находится на рекордно низком уровне.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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