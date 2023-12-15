Глава государства подчеркнул необходимость закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции.

Президент РФ Владимир Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, необходимо закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции. Глава государства подчеркнул, что задачей властей является развитие экономики предложения, а также увеличение объема выпуска товаров и услуг. Он также отметил необходимость запускать новые инвестиционные проекты и создавать рабочие места во всех отраслях и секторах экономики.

Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что безработица в России третий месяц находится на рекордно низком уровне.

Видео: kremlin.ru