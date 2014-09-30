Путин: безработица в России третий месяц находится на рекордно низком уровне

По его словам, показатель безработицы составляет 2,4%.

Безработица в России третий месяц находится на рекордно низком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, показатель безработицы составляет 2,4%. Глава государства отметил, что безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет сократилась до 9%. Он также заявил, что с опережением растет промышленность, в том числе высокотехнологичная.

Ранее Путин выразил надежду, что на Западе услышали его сигналы об ударах вглубь РФ.

Видео: kremlin.ru