Путин провел телефонный разговор с Асадом

Также был поднят вопрос и гуманитарного содействия Сирии.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Два лидера обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает. пресс-служба Кремля.

Они оворили и о российско-турецких договоренностях по стабилизации обстановки в Идлибе, которые были достигнуты 5 марта на встрече в Москве.

Лидеры обсудили продвижение политического процесса в сирийском конституционном комитете. Также был поднят вопрос и гуманитарного содействия Сирии.

Ранее Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе.