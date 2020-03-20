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Путин провел телефонный разговор с Асадом

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Также был поднят вопрос и гуманитарного содействия Сирии.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Два лидера обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает.  пресс-служба Кремля.

Они оворили и о российско-турецких договоренностях по стабилизации обстановки в Идлибе, которые были достигнуты 5 марта на встрече в Москве.

Лидеры обсудили продвижение политического процесса в сирийском конституционном комитете. Также был поднят вопрос и гуманитарного содействия Сирии.

Ранее Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе.

Теги: асад, идлиб, путин, сирия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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