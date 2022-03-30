Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга

Президент выразил надежду на старт новых проектов и инициатив, способствующих развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Встреча президента России и губернатора Петербурга состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Губернатор сообщил о заключении соглашений на значительную сумму, а сам форум собрал участников из 136 стран и территорий.

Главная тема форума - формирование новых точек роста и развитие многополярного мира. Президент выразил надежду на старт новых проектов и инициатив в рамках ПМЭФ, способствующих развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Видео: Telegram / Kremlin_Russian