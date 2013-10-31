Путин провел рабочую встречу с гендиректором "Ростеха"

Глава государства предложил обсудить тему гособоронзаказа.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства предложил Чемезову обсудить тему гособоронзаказа. Глава "Ростеха" подчеркнул, что госкорпорация регулярно отправляет в войска артиллерию, бронемашины, танки, боевую авиацию, стрелковое оружие, беспилотники и боеприпасы. Он также отметил, что в "Ростехе" не забывают о производстве гражданской продукции, а основным проектом является производство гражданских самолетов.

Ранее Путин призвал поднять зарплату учителям в регионах.

Видео: kremlin.ru